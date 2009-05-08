Эксперт: до конца лета курс гривни будет укрепляться

В течение ближайших нескольких месяцев можно ожидать медленного укрепления наличного курса гривни. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал бывший руководитель группы советников председателя Национального банка Украины Виктор ЛИСИЦКИЙ.

В связи с информацией НБУ о том, что на валютном рынке спрос на иностранную валюту сокращается, эксперт уверен, что Нацбанк не будет в ближайшее время увеличивать интервенции. «Это (укрепление курса гривни - УНИАН) связано также с тем, что радикально сокращаются объемы импорта», - сказал В.ЛИСИЦКИЙ.

По его мнению, даже когда Международный валютный фонд выделит второй транш, НБУ будет в состоянии поддерживать валютный рынок некоторое время и без этих денег. Особенности национальной экономики позволяют сделать прогноз на ближайшие несколько месяцев, поскольку лето – период валютной стабильности, отметил эксперт. Поэтому, по словам В.ЛИСИЦКОГО, ожидать новых колебаний наличных курсов валют можно в конце лета - начале осени.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Национальный банк Украины постановлением №264 от 30 апреля т.г. установил, что официальный курс гривни может на 2% отклоняться от средневзвешенного курса на межбанке.

Этим постановлением вносятся изменения в Положение об установлении официального курса гривни к иностранным валютам и курса банковских металлов.

Также в документе указывается, что эта норма введена в соответствии с Меморандумом об экономической и финансовой политике в рамках соглашения "стенд-бай" между Украиной и Международным валютным фондом.

Как сообщалось, до принятия постановления №264 было предусмотрено, что официальный курс гривни рассчитывается, исходя из установленного на межбанковском валютном рынке Украины, по результатам функционирования Системы подтверждения соглашений.