Россия пересмотрит цены на урановое топливо для АЭС Украины

Россия планирует пересмотреть с 2007 года цены на урановое топливо для АЭС Украины, сообщил РИА Новости источник в Росатоме.

"Еще в январе текущего года Россия и Украина договорились о формуле цены на топливо, которая включает в себя все составляющие тарифа и привязана к спотовым ценам на уран", - сказал собеседник агентства.

"Мы также договорились ежегодно корректировать цену. И, поскольку спотовые цены на уран выросли в разы, то цена на топливо для АЭС также будет пересматриваться", - пояснил он.

РИА "Новости"