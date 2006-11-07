Россия пересмотрит цены на урановое топливо для АЭС Украины
21:02, 07 ноября 2006Общество
834 0
Такова "формула"
Россия планирует пересмотреть с 2007 года цены на урановое топливо для АЭС Украины, сообщил РИА Новости источник в Росатоме.
"Еще в январе текущего года Россия и Украина договорились о формуле цены на топливо, которая включает в себя все составляющие тарифа и привязана к спотовым ценам на уран", - сказал собеседник агентства.
"Мы также договорились ежегодно корректировать цену. И, поскольку спотовые цены на уран выросли в разы, то цена на топливо для АЭС также будет пересматриваться", - пояснил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter