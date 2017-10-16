В ЮНЕСКО хотят следить за памятниками в анексованому Крыму в условиях оккупации

ЮНЕСКО работает над механизмом прямого мониторинга за памятниками мирового значения в аннексированном Крыму, который не будет противоречить принципам территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции, представитель Украины при ЮНЕСКО Олег Шамшур в эфире Крым.Реалии.

«В ЮНЕСКО не одобряют отчеты о состоянии дел на объекте, которые предоставляет оккупационная власть. Организация продолжает активно не признавать аннексию Крыма, в связи с чем, впрочем, о реальном положении «Херсонеса Таврического» мы судить не можем. В истории ЮНЕСКО это первый подобный прецедент. Сейчас эксперты разрабатывают механизм прямого мониторинга в условиях оккупации. Косвенного недостаточно. Надеемся, что вскоре это удастся сделать», - отметил дипломат.

Как известно, в Министерстве иностранных дел Украины 11 октября заявили, что представители ЮНЕСКО решили продолжить мониторить ситуацию в аннексированном Крыму. Согласно принятому решению, генеральный директор ЮНЕСКО представит очередной доклад по этому вопросу на 204-й сессии исполнительного совета в апреле 2018 года.

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Российский министр культуры Крыма Арина Новосельская 19 сентября пригласила представителей ЮНЕСКО лично побывать на полуострове и «объективно оценить состояние объектов культурного и исторического значения».

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник «Херсонес Таврический» в аннексированном Крыму. Также кандидатами на внесение в список является Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.

С 2014 года мониторинг сохранения музея-заповедника «Херсонес Таврический» со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.

После аннексии Крыма Россия взяла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, расположенные на территории Крыма. Украина настаивает на принадлежности памятников украинскому народу и просит взять их под защиту ЮНЕСКО.