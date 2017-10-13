Боевик заработал полмиллиона гривень на оформлении украинских пенсий жителям "ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры блокировали схему финансирования террористической группировки «ЛНР» через проведение операции с получением пенсий гражданами с временно оккупированных территорий.

Как передает пресс-центр СБУ, оперативники СБ Украины установили, что противоправную схему организовал участник одного из незаконных вооруженных формирований «ЛНР». Он привлек к ее реализации семью переселенцев из Луганска, курьера-перевозчика и еще нескольких человек.

«Злоумышленник подыскивал на Луганщине людей пенсионного возраста, предлагал оформлять и получать в Харькове украинские пенсии при его посредничестве. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что после снятия денег с карточек курьер переправлял их в «ЛНР» организатору. Участник группировки потом отдавал часть суммы пенсионерам, а остальные деньги забирал себе и сообщникам», – говорится в сообщении.

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Ориентировочный доход злоумышленников составил около 500 тысяч гривень. Оперативники СБ Украины провели ряд санкционированных обысков в Харькове и Попасной Луганской области, в автомобилях и жилищах участников схемы. Во время их проведения правоохранители изъяли более шестидесяти банковских карт, переселенческие справки и копии паспортов граждан, которые проживают на неконтролируемых территориях. У злоумышленников изъято более чем сто тысяч гривень и «черная бухгалтерия», которая подтверждает проведение операции.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по статьям 258-3 и 258-5 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного следствия проверяется информация об участии в схеме чиновников государственных социальных учреждений.