Скандал между Скрыпиным и Wizz Air: обматеривший стюардессу журналист показал видео из самолета

Украинский журналист Роман Скрыпин, попавший в языковой скандал с Wizz Air, на своей странице в Facebook показал видео со стюардессой, которую он обматерил на борту самолета.

"Чешет на украинском. Не напрягаясь. И капитан венгерского самолета тоже. Полицейский закрывает камеру руками", - пишет Скрыпин.

"Wizz Air, где у нас тут чешская проводница?" - обратился журналист к авиакомпании.

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Также он попросил МВД провести служебное расследование этого инцидента, обратившись в своем посте к Арсену Авакову.

"Своей вины я не снимаю. Да, я нецензурной бранью объяснил стюардессе, кто она такая. Но не больше. Стулья по салону не летали. И где мое хамское поведение, за которое скрутили руку ко второй степени тяжести телесных повреждений?" - пишет журналист.

Как сообщалось, журналист Роман Скрыпин спровоцировал скандал на борту рейса Гамбург - Киев компании Wizz Air. На своей странице в Facebook он сообщил, что стюардесса отказалась обслуживать его на украинском.

В компании утверждали, что пассажир использовал нецензурную лексику и прибег к еще более агрессивному поведению, заняв одно из мест повышенной комфортности и отказавшись заплатить за него дополнительный сбор.

Позже журналист обвинил авиакомпанию в лжи и утверждал, что стюардесса была украинкой.