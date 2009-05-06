9 мая станция метро “Майдан Незалежности” будет закрыта

В Киеве 9 мая станция метро “Майдан Незалежности” Куреневско-Красноармейской линии будет закрыта для входа-выхода пассажиров с 7.00 до окончания торжественных мероприятий на Крещатике, которые будут проводиться по случаю 64-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе коммунального предприятия “Киевский метрополитен”.

На этот период указанная станция метрополитена будет работать только как пересадочная.

Станция “Крещатик” Святошино-Броварской линии метро в это время будет работать в обычном режиме, то есть будет открытой для пассажиров.

Вместе с тем, как отметили в пресс-службе предприятия, вечером, во время проведения салюта и после его завершения на Святошино-Броварской линии будет вдвое уменьшен интервал движения поездов. То есть будут выведены дополнительные поезда для обеспечения перевозки пассажиров, которые приедут посмотреть на фейерверк в центре города. В таком режиме поезда на этой линии будут курсировать до примерно 23.00.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 9 мая будут отмечать 64-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. План праздничных мероприятий предусматривает прохождение по Крещатику колонн ветеранов с торжественной демонстрацией символа флага Победы, штандартов украинских фронтов и салютом. Продолжаться праздник будет с 10.00 до приблизительно 12.00.

По информации Министерства обороны Украины, завершится празднование Дня Победы в Киеве в 21.00 торжественным 20-залповым праздничным салютом.