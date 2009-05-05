В Украине создают штаб для спасения экипажа «Арианы»

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил создать оперативный штаб для спасения 24 украинских моряков, находящихся на судне „Ариана”, которое захватили сомалийские пираты.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, комиссию поручено создать Службе внешней разведки, Военной разведке, СБУ и другим силовым структурам вместе с Министерством транспорта и Министерством иностранных дел.