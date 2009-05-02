В Москву слетаются участники Евровидения

Сегодня, 2 мая, начался заезд официальных делегаций международного песенного конкурса "Евровидение-2009" в Москву.

По словам полномочного представителя мэра города в Мосгордуме, члена оргкомитета конкурса Валерия ВИНОГРАДОВА, всего ожидается две тысячи представителей официальных делегаций, одна тысяча журналистов и три тысячи болельщиков, передает РИА «Новости».

Все они, сообщил В.ВИНОГРАДОВ, прибудут в Москву 152-мя авиарейсами. Основными принимающими аэропортами определены "Шереметьево" и "Домодедово". Кроме этого, по словам городского чиновника, некоторые из участников конкурса прибудут в столицу России на поездах.

Основными событиями "Евровидения" в Москве станут два полуфинала и финал, которые пройдут 12, 14 и 16 мая соответственно. Однако многие участники "Евровидения" прибудут задолго до начала соревнований, так как с 3 мая стартуют репетиции конкурсантов.

Каждый артист из 42 стран, рекордного количества участников на "Евровидении", проведет по две индивидуальные репетиции длительностью 40 минут в период с 3 по 10 мая - день официального открытия "Евровидения-2009" в Москве.

Как сообщал УНИАН, Украину на конкурсе представит Светлана ЛОБОДА, которая выступит 14 мая во втором полуфинале.

Россию в этом году представит также украинская певица Анастасия ПРИХОДЬКО.

РФ получила право на проведение конкурса после победы на нем в мае 2008 года российского певца Димы БИЛАНА.

Изначально на "Евровидении-2009" планировали представить своих артистов 43 страны, однако 12 марта Грузия отказалась от участия в конкурсе.