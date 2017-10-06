Украина передала США весь список желаемого вооружения — Муженко

Украина передала США весь перечень вооружения, которое хотела бы получить, все переговоры проведены, сейчас решение зависит от Вашингтона.

Об этом журналистам рассказал начальник Генштаба Виктор Муженко, как пишет "Украинская правда".

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По его словам, Украина просит о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, системы РЭБ.

Начальник Генштаба добавил, что теперь надо ждать политического решения.

На вопрос, что может помешать получить такую помощь от США, Муженко отметил, что кое-кто трактует, что взрывы складов в Калиновке направлены на то, чтобы помешать поставкам вооружения.