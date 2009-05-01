В Киеве поймали мужчину, который грабил женщин в лифтах

Вчера сотрудники Печерского райуправления милиции задержали мужчину, который грабил женщин в лифтах домов.

Об этом УНИАН сообщили сотрудники Печерского РУ.

По информации собеседника агентства, грабитель заходил в лифт вместе с женщиной, и под угрозой ножа отбирал у нее деньги, драгоценности и мобильный телефон. Так, лишь за последние 4 дня он совершил 3 таких нападения в Печерском районе и один в Оболонском. Как отметили в милиции, задержанный ранее отбывал наказание за разбойные нападения. Теперь в отношении грабителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Милиция призывает граждан, которые, возможно, подверглись аналогичному нападению, обращаться в Печерское райуправление киевской милиции.