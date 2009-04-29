Телезрители получат спецкнопку для рекламы

Зрители британского платного телеканала Sky в ближайшее время получат возможность управлять просмотром рекламы с помощью специальной кнопки на пульте. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал The Campaign.

Подписчики канала, нажавшие определенную кнопку на пульте, получат доступ к расширенным версиям рекламных роликов, а также промо-материалам, включающим небольшие ролики о том, как снималась та или иная реклама. Продолжительность дополнительных эпизодов может составлять от двух минут до двух часов.

Первыми компаниями, которые воспользуются возможностями Sky, станут Warner Brothers, T-Mobile и MacMillan Cancer Support. Так, в частности, дополнительные эпизоды будут доступны абонентам Sky при просмотре рекламы фильма Warner Brothers "Гарри Поттер и принц-полукровка".