Житомирский горсовет создал Агентство развития города

21:47, 28 сентября 2017
Общество
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Новое агентство будет привлекать для проектов развития Житомира внебюджетные финансовые ресурсы, инвестиции и налаживать партнерские отношения с городами-побратимами и донорскими организациями.

32 депутата поддержали решение о создании нового коммунального учреждения / фото zt.20minut.ua

Сегодня Житомирский городской совет на очередной сессии постановил создать коммунальное учреждение «Агентство развития города».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

Как отмечается в сообщении, "для создания условий для устойчивого развития Житомира на двадцать шестой сессии Житомирского городского совета 32 депутата поддержали решение о создании коммунального учреждения «Агентство развития города» Житомирского городского совета".

Заместитель директора департамента экономического развития Борис Пахолюк рассказал о важности принятия такого решения для города: «Сейчас в Украине и Европе существует большое количество грантовых программ и проектов технической помощи, которые готовы работать с украинскими городами через неприбыльные организации. Агентство развития города является инструментом привлечения такой помощи для внедрения инновационных проектов в городе Житомире и реализации приоритетных направлений развития города",- сказал он.

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Также новое агентство будет привлекать для проектов развития Житомира внебюджетные финансовые ресурсы, инвестиции и налаживать партнерские отношения с городами-побратимами и донорскими организациями.

Кроме этого, новое учреждение станет центром поддержки предпринимательства.

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Теги: #новости Житомира#Агентство развития Житомира