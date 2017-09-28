В Житомире открыли спортивную площадку для стрит воркаута и искусственное мини-футбольное поле (фото)

В Житомире по улице Вокзальной, 8 открыли спортивную площадку для стрит воркаута и искусственное мини-футбольное поле.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

Как отмечается в сообщении, из городского бюджета на этот проект было выделено почти 1,5 миллиона гривень.

Также сообщается, что в этом году в планах городских властей - открыть еще две спортивных площадки, а в следующем году планируют построить еще 9 аналогичных полей.

«Кабинет министров выделил 270 миллионов гривень на строительство спортивных площадок по всей стране. Житомир подал 9 заявок на этот проект и мы надеемся получить на них финансирование. Надеюсь, в следующем году мы в несколько раз увеличим количество площадок, которые откроются в Житомире», - сообщил на открытии мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Он напомнил, что жители близлежащих домов проявили инициативу строительства спортивной площадки и футбольного поля.

Во вторник в Житомире стартовал этап городских соревнований по футзалу среди допризывной молодежи на Кубок Министра обороны Украины, посвященный Дню защитника Украины. Всего в соревнованиях принимают участие команды из 16 общеобразовательных учебных заведений Житомира. Соревнования проходили и на открытой площадке вчера.