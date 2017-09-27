Умеров о приговоре оккупантов: они хотят заставить нас замолчать, полюбить себя заставить они уже не могут

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров считает, что вынесенный ему приговор свидетельствует о попытках Кремля заставить замолчать всех нелояльных к оккупационной власти в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время видеовключения из оккупированного Крыма на пресс-конференции в Киеве.

"Это решение принималось не в Симферопольском районном суде, даже не на уровне Симферополя, а скорее всего, на уровне Кремля", - сказал Умеров.

"Цель у оккупационной власти одна – заставить нас замолчать. Полюбить себя заставить они уже не могут, лояльности они не добились. Теперь будут стараться, чтобы весь народ или та часть, которая нелояльно относится, трепетала от страха и молчала", - заявил Умеров.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 сентября, подконтрольный России Симферопольский районный суд признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

*** 12 мая 2016 года так называемый «прокурор» оккупированного Россией Крыма Наталия Поклонская сообщила, что следователи ФСБ РФ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Умерова вызвали общественный и международный резонанс. Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали три недели в психиатрической больнице. 21 марта 2017 Умерову вручили обвинительное заключение по его делу. 7 июня в Симферопольском районном суде состоялось первое заседание по существу по делу Умерова.