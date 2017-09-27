Глава Житомирской ОГА встретился с бойцами АТО, требовавшими отменить постановление об ограничении выдачи земли

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, несколько десятков военных сегодня митинговали возле здания ОГА, требуя отменить постановление № 413, которым утверждена стратегия совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжения ими.

По мнению митингующих, это постановление противоречит Конституции Украины, Земельному кодексу и закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», поскольку земельные участки имеют право получить все граждане Украины, а участники АТО отдельные категории земельных участков – в первую очередь.

«А в Стратегии, утвержденной вышеуказанным Постановлением, закреплен новый порядок получения земельных участков в рамках бесплатной приватизации», - отмечают в ОГА.

Председатель ОГА Гундич подчеркнул, что Житомирская областная рада обратилась к Кабмину относительно внесения изменений в постановления, которая вызывает общественный резонанс.

«2,5 тысячи участков земли выделено участникам АТО. Но есть случаи, когда земельные участки получают не те люди, которые проживают на территории области. В первую очередь мы должны обеспечивать землей жителей Житомирщины. Поэтому я дал поручение подготовили письмо на Держгеокадастр, чтобы увидеть, сколько участков земли выделено нашим участникам боевых действий, сколько участков выделено тем бойцам, которые не проживают на территории области», - прокомментировал ситуацию Гундич.

В ОГА напомнили, что постановлением Кабмина №413 от 7 июня этого года утверждена Стратегия совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими. Согласно этому постановлению закреплен новый порядок получения земельных участков в рамках бесплатной приватизации.