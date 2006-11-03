Минэкономики против приватизации железных дорог

Министерство экономики Украины выступает против корпоратизации «Укрзализныця». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономики

Согласно сообщению, в частности Минэкономики выступает против создания на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») государственной акционерной компании «Украинские зализныци», 100% акций которой будут принадлежать государству, как это предусмотрено проектом Концепции Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта Украины.

При этом Минэкономики ссылается на положения Законов «О приватизации государственного имущества» и «Об объектах государственной собственности, которые не подлежат приватизации», которыми запрещается приватизация имущественных комплексов предприятий железнодорожного транспорта с их инфраструктурой.

В этой связи, Минэкономики отмечает, что неоднократно обращалось к правительству относительно нецелесообразности корпоратизации госкомпаний, не подлежащих приватизации. Предложение министерства основывается на том, что путем передачи госимущества в уставные фонды хозяйственных обществ происходит его отчуждение, владельцем взносов в уставный фонд становится общество, а государство, как основатель, получает вместо этого корпоративные права.

«Следовательно, возникает возможность отчуждения государственного имущества, запрещенного к приватизации», - отмечает Минэкономики.

Как отмечают в министерстве, проект Концепции представлен на согласование без соответствующего финансово-экономического обоснования. Кроме того, Минэкономики предложило Минтранссвязи исключить из проекта Концепции нормы относительно ценообразования в сфере железнодорожного транспорта, поскольку они не могут быть предметом регулирования данным нормативным актом.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Коллегия Министерства транспорта и связи Украины утвердила проект Концепции реформирования железнодорожной отрасли страны.

Согласно проекту Концепции Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта Украины, наиболее приемлемой формой ведения хозяйства для железнодорожного транспорта является переход к корпоративной модели управления с созданием Государственной акционерной компании «Украинские железные дороги». Основным путем реформирования является построение вертикально-интегрированной системы управления отрасли.

На первом этапе реформирования (2006-2008 годы) осуществляется разграничение функций государственного управления и управления хозяйственной деятельностью: функции государственного управления, передаются от «Укрзализныци» Министерству транспорта и связи Украины, в составе которого должен быть создан правительственный орган государственного управления в сфере железнодорожного транспорта; на базе «Укрзализныци», железных дорог и других предприятий, организаций и учреждений отрасли создается Государственная акционерная компания «Украинские железные дороги», которая с учетом специфики железнодорожного транспорта представляет собой единый производственно-технологический комплекс. 100% ее акций будут принадлежать государству.

На втором этапе (2008-2010 гг.) решаются вопросы последующей рыночной трансформации отрасли: проводится организационное разграничение естественно-монопольного, потенциально-конкурентного и конкурентных видов деятельности железных дорог путем выделения из них в непосредственное подчинение УЖД структурных подразделений, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки, ремонт вагонов, колей, объектов и сооружений и тому подобное;

осуществление предварительного финансово-экономического и организационно-правового анализа с целью определения возможности и целесообразности последующего создания дочерних предприятий УЖД, в том числе по перевозкам пассажиров и грузов и пр.

На третьем этапе (2011-2015 гг.) будет полностью разграничено управление инфраструктурой и перевозками, для чего предусматривается завершить создание механизма государственной финансовой поддержки убыточных пассажирских перевозок; приватизировать непрофильную деятельности. Кроме того, запланировано создание дочернего предприятия по перевозкам пассажиров в дальнем сообщении и соответствующих предприятий по перевозке пассажиров в пригородном сообщении. Будет совершенствоваться тарифная политика компании.

Данный документ подготовлен «Укрзализныцей» при участии Министерства транспорта и связи Украины с учетом опыта реформирования железнодорожного транспорта стран ближнего и дальнего зарубежья (России, Казахстана, Польши, Германии и др.).