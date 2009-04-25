С Труханового острова в Киеве выгребли 8 тонн мусора

В субботу, 25 апреля, - по случаю Международного Дня Земли Представительство ООН в Украине, этнический фестиваль «Країна Мрій» и компании-подписанты Глобального Договора ООН провели в Киеве большую Зеленую Толоку.

Как сообщили УНИАН в информационном Представительстве ООН в Украине, во время толоки люди, небезразличные к защите окружающей среды, приняли участие в уборке Труханового острова на участке от Московского до Железнодорожного моста.

«Это уже третья экологическая акция, которая проходит в рамках национальной кампании «Следуй на зеленое», инициированная Представительством ООН в Украине и сетью Глобального договора ООН», - отмечается в сообщении.

На нынешнюю Зеленую Толоку собрались свыше 350 участников, которые на протяжении нескольких часов установили своеобразный рекорд – 8 тонн собранного мусора. В прошлом году в подобной акции приняли участие 100 участников и 20 компаний, вместе собравшие 5 тонн мусора.

«Уже стало доброй традицией проводить коллективные экологические акции, объединяя усилие членов Глобального договора ООН, их семей и друзей для уборки зеленых зон Киева, - сказала и.о. Представителя Программы развития ООН в Украине Илария КАРНЕВАЛИ. – В этот раз наша акция имеет особенно удачное название - Толока. Ведь традиционно ее организовывали для выполнения срочных работ. Уход за окружающей средой на сегодняшний день является самой срочной работой, к которой должны приобщиться в Украине все: правительство, бизнес, гражданское общество, каждый из нас».

В Зеленой Толоке активно участвовал и известный украинский певец Олег СКРИПКА, инициатор этнического фестиваля «Країна Мрій». По его словам, экологическое направление стало ведущей идеей нынешнего этно-фестиваля, ведь жители «Країни Мрій» мечтают о чистой окружающей среде и чистой культуре.

«Країна Мрій»– это не только Певчее поле. Это страна без границ, это состояние души, страна, которая живет в наших сердцах. Именно в стране грез мы пытаемся возродить те давние традиции и обычаи, которых придерживались наши предки и которые, к сожалению, забыты нами. Данной акцией мы хотим не только вернуть соответствующее экологическое естественное состояние этому уголку природы, но и приумножить те духовные богатства, которые перешли нам в наследство», - сказал музыкант.

О.СКРИПКА также сообщил, что в ближайшее время «Країна Мрій» планирует провести еще две толоки – 16 мая по случаю Международного Дня климата и 6 июня по случаю Всемирного Дня охраны окружающей среды.