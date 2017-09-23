В Житомире состоялся фестиваль толерантности "Люди с неограниченными возможностями" (фото)

В Житомире состоялся фестиваль толерантности «Люди с неограниченными возможностями». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

Как отмечается в сообщении, 23 сентября, на улице Михайловской проходил фестиваль толерантности «Люди с неограниченными возможностями». Организатором мероприятия является общественное объединение «Я - мама» при поддержке Житомирского городского совета.

В программе мероприятия были: мотивационные выступления и мастер-классы от спортсменов-параолимпийцев, мастер-класс от танцующих пар на колясках и профессиональных пар Житомира, музыкальное выступление воспитанников Березовской специальной школы-интерната для детей с недостатками слуха и выступления житомирских музыкальных детских коллективов.

Также в рамках фестиваля было организовано сразу три фотовыставки:

«Женственность без границ» – всеукраинский проект для женщин на инвалидных колясках;

«Я-мама!» - фото детей с особыми потребностями вместе с мамами;

Презентация клуба «Особая среда» для молодежи с инвалидностью.

Все желающие играли в игру бочча.