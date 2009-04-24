Завод им.Малышева заявляет об аресте счетов предприятия

Исполнительная служба арестовала счета государственного предприятия «Завод им. Малышева» в Харькове, и сегодня нет возможности воспользоваться выделенными из госбюджета средствами для выплаты зарплаты работникам предприятия и уплаты других обязательных платежей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на пресс-конференции генеральный директор ГП «Завод им. Малышева» Алексей ПОДГОРНЫЙ, комментируя процесс получения заводом средств в сумме 136 млн. грн., выделенных из Стабилизационного фонда госбюджета на пополнение уставного фонда предприятия и их целевого направления на выплату зарплаты, уплату обязательных платежей в Пенсионный и другие целевые фонды.

«Деньги в Харьков поступили, но возникла новая проблема – исполнительные службы наложили арест на счета завода», - заявил А.ПОДГОРНЫЙ.

По его словам, «счета были арестованы по предоставлению Пенсионного фонда», и это произошло «в связи с тем, что завод им. Малышева долгое время не осуществлял проплаты в Пенсионный фонд и другие социальные выплаты».

«Сегодня оперативно проводится работа по разблокированию счетов, отзыв из Пенсионного фонда и Фонда несчастных случаев исковых заявлений, и руководство завода прилагает максимум усилий для того, чтобы были разблокированы счета сегодня, деньги пошли и люди их получили», - сказала заместитель генерального директора по экономике Людмила ВОЛОШИНА. В то же время, отметила она, арест наложен на сумму в 19 млн. грн., «и мы не можем понять, почему нельзя от 136 миллионов пользоваться остальной суммой».

Л.ВОЛОШИНА сообщила, что из этих 136 млн. грн. 33 миллиона будут направлены на зарплату, 25 млн. грн. – на погашение подоходного налога, 73 млн. грн. пойдут в Пенсионный фонд, 1,9 млн. грн. – в Фонд соцстрахования от несчастных случаев, 2,8 млн. – в фонд безработицы. По ее словам, задолженность будет выплачиваться с 2005 года.

Руководители предприятия выразили уверенность, что проблема будет решена, все долги будут погашены, и отметили, что если бы не арест счетов, это бы могло состояться на протяжении считанных дней.