На Житомирщине завтра будут праздновать 80-летие области

На Житомирщине завтра, 22 сентября, будет праздновать 80-летие области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Как отмечается в сообщении, в рамках празднования 80-летия Житомирской области в областном центре состоится награждение районов, будут петь «Бовсуновские бабушки» и группа TaRuta, будет действовать тематическая цветочная фотозона с мальвами – символом праздника.

Читайте такжеВ Житомире утвердили план мероприятий по допризывной подготовке юношей и подготовке специалистов для ВСУ

Торжественные мероприятия состоятся в Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги завтра в 15.00.

«Для житомирян и приглашенных гостей состоится концерт, во время которого отметят каждый район. 23 номинанта – представители районов – получат награды. К празднику присоединятся хоровая капелла «Орея», Ирина Шинкарук, клуб спортивного танца «Эстет», артисты Бердичевского цирка и другие», - сказано в сообщении.

Хедлайнером выступит этно-рок группа TaRuta. Начиная с 14.30 для всех присутствующих будет работать тематическая цветочная фотозона.