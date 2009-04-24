Арестован глава наблюдательного совета Захидинкомбанка

Печерский районный суд Киева вчера избрал меру пресечения для председателя наблюдательного совета Захидинкомбанка Василия Гаврилишина. Господин Гаврилишин будет находиться в СИЗО до завершения расследования возбужденных в отношении него уголовных дел, связанных с мошенничеством и злоупотреблением служебным положением.

Вчера в 16.00 в Печерском районном суде Киева началось рассмотрение представления Генпрокуратуры об избрании меры пресечения для председателя наблюдательного совета Захидинкомбанка, депутата Луцкого горсовета Василия Гаврилишина. Напомним, по материалам ГУБОП МВД в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК ("мошенничество, совершенное в особо крупных размерах"). Во время расследования было установлено, что господин Гаврилишин дал указание оформить от имени охранников банка кредиты на сумму $2,5 млн. При этом, по версии следствия, банкир распоряжался данными средствами по своему усмотрению. Кроме того, Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). 14 апреля Василий Гаврилишин был задержан.

Заседание суда проходило в присутствии самого обвиняемого. Он находился в клетке для подсудимых под присмотром трех милиционеров. Банкир, заметно нервничая, теребил в руках какие-то бумаги.

В самом начале заседания адвокат господина Гаврилишина Константин Лисовой обратился к судье Елене Бусик с просьбой избрать для подзащитного меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

– Вина Василия Гаврилишина еще не доказана. Он не признает себя виновным и готов содействовать расследованию,– заявил, в частности, господин Лисовой.

– Я депутат Луцкого городского совета. Пребывание под стражей не позволит мне защищать интересы моих избирателей,– добавил господин Гаврилишин.

Однако государственный обвинитель Геннадий Демьяненко напомнил об ущербе, который, по мнению следствия, причинил подозреваемый, и предположил, что он может совершить побег.

– Обвиняемый может влиять на своих подчиненных в банке, чтобы они давали выгодные ему показания. Кроме того, у нас есть информация о том, что он собирался скрыться от следствия за границей,– сказал господин Демьяненко.

Выслушав доводы сторон, суд постановил избрать для Василия Гаврилишина меру пресечения в виде содержания в СИЗО сроком на два месяца.

Коммерсант-Украина