Прокуроров должны учить прокуроры

Руководство Национальной академии прокуратуры Украины считает нецелесообразным и вредным стремление Министерства образования и науки к поэтапной передаче до 2011 года ведомственных высших учебных заведений в сфере своего управления, поскольку может произойти разрушение кадрового обеспечения правоохранительной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в своем докладе на научно-практической конференции в Киеве заявил ректор Национальной академии прокуратуры Григорий СЕРЕДА.

По его словам, «модель классического ведомственного образования, которое существует в правоохранительных органах и воспроизводится в общеобразовательной сфере, нуждается в изменении. Ведь подготовка специалиста осуществляется по программам, похожих на программы Минобразования. Из-за недостаточного государственного финансирования ведомственные заведения образования вынуждены открывать платную форму обучения, что распыляет правоохранительную направленность данных заведений. Кроме того, далеко не все выпускники пополняют ряды соответствующих государственных органов».

«Но это не означает, что ведомственную модель нужно ликвидировать путем подчинения Министерству образования. Стремление МОН к поэтапной передаче до 2011 года ведомственных заведений в сферу своего управления вызывает обеспокоенность. Не заведет ли это государство в тупик? Не состоится ли разрушение кадрового обеспечения правоохранительной системы?», - отметил Г.СЕРЕДА.

В контексте этого он отметил, ссылаясь на опыт большинства стран Европы, что и судья, и прокурор должны быть обязательно магистрами права. А потому наиболее распространенная модель их подготовки – в специализированных учебных заведениях.

При этом Г.СЕРЕДА объяснил, что в высших учебных заведениях Министерства образования не хватает организационно-кадровых возможностей, а потому из-за огромного количества студентов невозможно организовать и постоянно действующий прокурорский практикум, и преддипломную стажировку, потому что судья или прокурор - «это не только человек с высшим юридическим образованием, но и человек, который должен иметь специализированную профессиональную подготовку».

«Следовательно, четкую практическую направленность подготовки может обеспечить лишь обучение в специализированном магистрате… поскольку здесь действует реализация принципа, что будущих прокуроров должны учить прокуроры», - сказал Г.СЕРЕДА.