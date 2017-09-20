В Житомире провели флешмоб к Международному дню студенческого спорта

В Житомире студенты отметили Международный день студенческого спорта тематическим флешмобом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской ОГА, мероприятие состоялось сегодня, 20 сентября, на площади Королева.

Студенты всех учебных заведений города III-IV уровней аккредитации вместе спели Гимн Украины и отжались 22 раза.

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Также в рамках мероприятия лучших молодых спортсменов отметили наградами за одержанные победы.

Справка. Ежегодно 20 сентября отмечается Международный день студенческого спорта. Этот праздник был учрежден Генеральной конференцией ЮНЕСКО по инициативе Международной федерации студенческого спорта (FISU).