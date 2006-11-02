Луценко: что объединяет Регионы и Блок Тимошенко

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО называет политической местью попытки отдельных политических сил в парламенте отстранить его от выполнения служебных обязанностей. Об этом он заявил сегодня в вечернем выпуске новостей телеканала “1+1”, комментируя сегодняшнее решение Верховной Рады рекомендовать Кабинету Министров Украины на два месяца отстранить Ю.ЛУЦЕНКО от выполнения служебных обязанностей.

“С политической точки зрения это месть тех, кто имеет проблемы с законом, кто ночью неспокойно спит, потому что его терзает совесть”, - сказал он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, то, что сегодня произошло в парламенте, он может назвать не иначе, как “очень интересное объединение якобы противоположных фракций, которые хотят отстранить министра внутренних дел от его прописанных законодательством обязанностей”. “Интересно, - отметил он, - что люди, инициировавшие сегодняшние события, находятся якобы в противоположных фракциях: и Партия регионов, и Блок Юлии Тимошенко”. В контексте отмеченного он напомнил, что неоднократно предупреждал руководителей и одной, и другой партии о том, что в их рядах есть люди с уголовным прошлым. Однако “сегодня я получил ответ – эти фракции не хотят, чтобы министр внутренних дел ЛУЦЕНКО и дальше незаангажированно, не принадлежа к ни одной политической силе, действовал по закону...”, - сказал глава МВД.

При этом он еще раз напомнил, что в соответствии с действующим законодательством ни Верховная Рада, ни Кабинет Министров не могут отстранить от выполнения служебных долгов министра внутренних дел. “Они меня могут снять, но не могут отстранить... они могут внести вопрос о снятии министра и добиться его, это их право. Но до того момента, пока такого законодательного акта нет, я буду работать полноценным министром внутренних дел”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Отвечая на вопрос, испытывает ли он какое-либо влияние правительства на деятельность МВД, Ю.ЛУЦЕНКО отметил: “Нет, я не вижу здесь корней в правительстве, мы достаточно спокойно работаем. Премьер не вмешивается в специфические задачи, стоящие перед Министерством внутренних дел. В то же время я спокойно докладываю и Президенту, и премьер-министру о проблемах и достижениях, которые есть в украинской милиции”.

Он не исключил, что в случае, если ВР будет пытаться переводить вопрос пребывания главы МВД на должности в политическую плоскость, то “парламент, конечно, может принять политическое решение, потому что ЛУЦЕНКО им мешает”. “Но, - подчеркнул он, - пока я буду министром, я не буду ручным, и меня не удастся ни приручить, ни запугать”.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР приняла решении о создании Временной следственной комиссии по вопросам проверки фактов коррупционных действий, злоупотреблений служебным положением со стороны отдельных должностных лиц МВД, изложенных в статье "Другая милиция" в газете "2000" 8 сентября 2006 года.

ВР рекомендовала Кабинету Министров отстранить на два месяца от выполнения обязанностей главу МВД Ю.ЛУЦЕНКО.

Предварительный отчет комиссии предлагается заслушать 1 декабря.