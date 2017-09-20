"Я сделала это!": звезда "Игры престолов" к 8 сезону кардинально сменила имидж (фото)
14:59, 20 сентября 2017Общество
32
Эмилия показала в своем Instagram фото, где свои коричневые волосы перекрасила в блонд. Кроме того, косы звезды стали значительно короче.
Эмилия Кларк / скриншот
Актриса Эмилия Кларк готовится к съемкам 8 сезона сериала "Игры престолов". И, похоже, решила полностью перевоплотиться в свою героиню Дайенерис Таргариен.
Эмилия показала в своем Instagram фото, где свои коричневые волосы перекрасила в блонд. Кроме того, косы звезды стали значительно короче.
"О, черт. Я сделала это. Мать драконов, познакомься с Эмилией. Эмилия, познакомься с Матерью драконов", – подписала снимок Кларк.
Как известно, героиня Дайенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" имеет длинные светлые волосы, зато в жизни Эмилия была шатенкой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter