Киевсовет в октябре продал 13 земельных участков (список)

Киевский городской совет в октябре принял решение о продаже земельных участков в столице на общую сумму 208 млн. 938 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о продаже земель депутаты приняли на своей сессии 31 октября.

В частности, наибольшая стоимость участка площадью 9,4157 га на Кольцевой дороге, 1-б в Голосеевском районе - 86 млн. 130 тыс. грн. Киевсовет решил продать ее ООО «Эпицентр К». Причем 5,1218 га (участок под зданием, на котором планируется сооружение торгового комплекса) оценена в 46 млн. 864 тыс. грн. и 4,2939 га (свободная от застройки, для строительства гостиничного комплекса европейского класса с паркингом) будет продана за 39 млн. 289 тыс. грн.

Также ООО “Эпицентр К” будет продан земельный участок площадью 4,8611 га за 43 млн. 618 тыс. грн. для строительства, эксплуатации и обслуживания торгового комплекса по продаже строительных материалов и бытовой техники на пересечении проспекта Петра Григоренко и улицы Бориса Гмыри в Дарницком районе.

Кроме того, совместному украинско-британскому предприятию в виде ЗАО “Савона” продан земельный участок площадью 0,2421 га за 3 млн. 516 тыс. грн. для строительства и эксплуатации блока общественного назначения с офисными помещениями по улице Серафимовича, 3, в Днепровском районе;

ООО “ЛВ-холдинг” продан земельный участок площадью 1,5915 га за 23 млн. 939 тыс. грн. для эксплуатации имущественного комплекса в составе административных и хозяйственных зданий и сооружений по улице Рыбальской, 24/16 в Печерском районе;

Физическим лицам-предпринимателям продано два земельных участка: площадью 0,0711 га за 613 тыс. грн. для строительства кафе-магазина-автомойки на пересечении улиц Командира Уборевича и переулка Осеннего в Святошинском районе, а также 0,2448 га за 5 млн. 260 тыс. грн. для строительства и эксплуатации здания административного и общественного назначения на улице Физкультуры, 28 в Голосеевском районе;

ООО “Международная компания “Антарес” продан земельный участок площадью 0,1532 га за 4 млн. 583 тыс. грн. для строительства и эксплуатации административного здания по улице Липской, 10 в Печерском районе.

Центральному союзу потребительских обществ Украины (Укоопсоюзы) продан земельный участок площадью 0,2016 га за 4 млн. 429 тыс. грн. для обслуживания гостиницы и инженерно-производственного корпуса по улице Саксаганского, 53/80 в Голосеевском районе.