В Харьковской области идет тотальная проверка предприятий

В Харьковской области проводится тотальная проверка предприятий, которые подают документы на возмещение налога на добавленную стоимость.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сказал первый заместитель председателя облгосадминистрации Владимир БАБАЕВ на заседании комиссии по изучению вопросов возмещения НДС предприятиям области. По словам вице-губернатора, главная задача комиссии - помочь налоговой администрации “навести порядок в области по возвращению НДС”.

“Необходимо качественно рассматривать все вопросы, связанные с возмещением предприятиям налога на добавленную стоимость. При этом нужно учитывать, что есть фирмы, которые незаконно требуют возвращения НДС и, таким образом, влезают в госбюджетный карману. Для того чтобы решить все эти проблемы, сейчас в области идет тотальная проверка и перепроверка тех предприятий, которые подают документы на возмещение налога. Для нас важен не сам объем компенсации НДС, а качество проводимой работы, чтобы возвращенный НДС получали те структуры, которые это заслужили, а не те, которые создают фиктивные налоговые накладные”, сказал В.БАБАЕВ.

Он попросил членов комиссии сделать свою работу максимально прозрачной для журналистов и общественности.

Как сообщил В.БАБАЕВ, на следующее заседание комиссии будут приглашены представители тех предприятий области, которые имеют проблемы в работе с налоговиками относительно возмещения НДС.