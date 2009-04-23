Черновецкий взял кредит на 900 миллионов

Киев взял кредит в сумме 900 млн. грн. у коммерческих банков «Хрещатик» и «Альфа-банк» под 21,5% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на сессии Киевсовета исполняющий обязанности председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Национальный банк Украины установил 16,5% и утвердил банкам – плюс 5%. Поэтому 21,5%», - информировал А.ГОЛУБЧЕНКО, отвечая на вопрос депутатов о процентах, под которые взяты кредиты.

Как сообщал УНИАН, 19 марта Киевсовет дал согласие на взятие городом кредита в объеме 1,2 млрд. грн. с целью возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию компании «Киевэнерго» и решение других неотложных проблем города. Кредит берется сроком на два года.

На сегодня коммерческий банк «Альфа-банк» предоставил Киеву 700 млн. грн. кредита и 200 млн. грн. кредита получены от банка «Хрещатик».

Указанные средства Киев уже перечислил “Киевэнерго”.