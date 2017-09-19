В Сумах УПЦ МП впервые не разрешили провести Крестный ход на Покров

В Сумах исполком городского совета впервые не разрешил архиепископу Сумскому и Ахтырскому Украинской православной церкви Московского патриархата Евлогию в проведение 14 октября Крестного хода и богослужения на Покровской площади. Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 19 сентября, во время очередного заседания исполкома соответствующий проект решения, инициатором которого является Сумская епархия УПЦ МП, не набрал необходимого количества голосов: из десяти членов исполкома пять были «за», три «против» и два «воздержались».

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В тексте документа авторы просили разрешить провести мероприятие в рамках празднования православными христианами 14 октября праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Предложение представителей Московского патриархата не только не нашло поддержки у членов исполкома, но и вызвало возмущение представителей общественности, которые присутствовали на момент обсуждения проекта документа в зале заседаний.

«Этот вопрос надо было сначала согласовать с такими организациями как Нацполиция и СБУ, ведь мероприятие может спровоцировать гражданское противостояние. Есть свои сторонники у УПЦ МП, есть противники. Это может вызвать общественное напряжение, драки, провокации со стороны самого Московского патриархата», - отметил депутат Сумского областного совета Виктор Дубинко.

В результате архиепископу Сумскому и Ахтырскому УПЦ МП Евлогию отказали в проведении Крестного хода. До этого в Сумах верующие УПЦ МП неизменно каждый год проводили Крестный ход центром города.