Аскания-Нова представляет Украину на всемирном конкурсе

В Украине стартовала рекламная кампания для популяризации заповедника “Аскания-Нова”, а также побудить украинцев активнее голосовать за поддержку данного украинского номинанта на всемирном конкурсе “7 новых чудес природы”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель оргкомитета акции “7 чудес Украины”, заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

По его словам, с этой целью запланирована широкая рекламная компания, которая будет проходить под лозунгом “Покажем миру природные чудеса Украины”.

В частности, планируется размещение телевизионных роликов, радиорекламы, внешней рекламы на бигбордах и ситилайтах и рекламных баннеров в Интернете.

“Если не мобилизуем украинцев, то нам точно ничего не светит в этом конкурсе”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

В целом, по его словам, по Украине планируется разместить приблизительно 300 бигбордов, а на телеканале ICTV начнется трансляция видеоролика об “Аскании-Новой”.

Кроме того, заметил Н.ТОМЕНКО, этот ролик будет транслироваться и на канале “М1”.

Он также сообщил, что обратился с просьбой ко всем украинским телеканалам способствовать популяризации нашего номинанта на всемирном конкурсе.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что биосферный заповедник “Аскания-Нова” будет представлять Украину во втором туре всемирного конкурса “7 новых чудес природы”, в который попал 261 участник из всех континентов Земли.

Второй этап конкурса завершится 7 июля этого года, и среди 261 номинанта выберут 77, которые будут соревноваться в финале.

Н.ТОМЕНКО заметил, что для удобства определения победителей организаторы распределили участников второго этапа на семь групп, и “Аскания-Нова” попала в группу “Национальные парки, природные заповедники, леса”.

По его словам, сейчас “Аскания-Нова” находится на 37-м месте среди 54 участников этой группы.

Он отметил, что голосование за номинантов происходит на официальном сайте конкурса, но сложность заключается в том, что он англоязычен, что может создать определенные неудобства для украинских пользователей Интернета.

Н.ТОМЕНКО отметил, что для того, чтобы облегчить голосование со стороны украинцев, на сайте конкурса “7 чудес Украины” (http://www.7chudes.in.ua) организаторы национального конкурса перевели на украинский язык всю процедуру голосования.