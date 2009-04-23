Вокруг Чернобыльской зоны создадут интернет-центры

ООН создаст в Украине международную научно-информационную сеть по вопросам Чернобыля.

Как передает «Немецкая волна», в украинских селах вокруг Чернобыльской зоны будут созданы интернет-центры для информирования людей об экологической ситуации на их территории. Этот проект анонсировала ООН накануне очередной годовщины катастрофы.

Создание международной научно-информационной сети по вопросам Чернобыля будет финансировать Фонд человеческой безопасности ООН, куда входят Япония, Таиланд и Словения. На ее функционирование выделено 2,5 млн. долларов. На протяжении трех лет в населенных пунктах, которые находятся неподалеку от Чернобыля, должны появиться современные ресурсные центры. В них будет работать преимущественно сельская молодежь, отметила специалист Чернобыльской программы возрождения и развития Программы Развития ООН ПРООН) Дзвинка КАЧУР.

Эксперт отметила очень низкий уровень осведомленности о катастрофе 1986 года и существования как в Украине, так и за ее границами стереотипов. «Очень много туристов называют села, которые находятся рядом с Киевом, чернобыльскими территориями. Но сейчас там нет превышения радиации, и они являются интересными для туризма и специальных экономических зон», - сказала Д.КАЧУР.

Прежде всего Д.КАЧУР предлагает называть подобные территории не чернобыльскими, а полесскими, и распространять достоверную информацию об этих населенных пунктах по интернету. Уже создано 8 специализированных сельских сайтов. На них люди рассказывают о своей жизни там и в режиме онлайн узнают об экологическом состоянии своей территории.