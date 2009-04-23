Бессмертный расскажет, чему научило прошлогоднее наводнение
09:43, 23 апреля 2009Общество
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В четверг, 23 апреля, в 15.00 в пресс-центре Секретариата Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг заместителя главы Секретариата Президента Украины Романа БЕССМЕРТНОГО.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Главная тема брифинга - уроки прошлогоднего наводнения.
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