Бессмертный расскажет, чему научило прошлогоднее наводнение

В четверг, 23 апреля, в 15.00 в пресс-центре Секретариата Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг заместителя главы Секретариата Президента Украины Романа БЕССМЕРТНОГО. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Главная тема брифинга - уроки прошлогоднего наводнения. Аккредитация представителей СМИ проводится по телефонам 255-78-44, 255-63-18.

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