Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, какую сумму депозитов и процентов по ним выплатили временные администраторы проблемных банков вкладчикам и кто из них в первую очередь может получить свои деньги

«Киев»

Банк не выдает ни проценты по вкладам, ни депозиты, срок которых закончился. Однако для вкладчиков, которым деньги нужны на операцию или же на лечение, делаются исключения. Чтобы получить средства на такие нужды, нужно написать заявление на имя временного администратора и прикрепить к нему копии справок, подтверждающих болезнь.

«Мы создали перечень таких вкладчиков. С их заявлениями работает комиссия, в состав которой вошли специалисты службы безопасности, юридического и кредитного отделов», — рассказывает временный администратор банка «Киев» Виктор Мироненко. Он предупреждает, что решение выдать деньги принимается не сразу, так как комиссия детально изучает каждого вкладчика, устанавливает подлинность его справок и необходимость лечения на соответствующую сумму депозита.

«В первую очередь банк выплачивает деньги людям, которым срочно нужна операция. Недавно частично выплатили депозит путем перечисления денег на текущий счет в германскую клинику вкладчице-онкобольной», — говорит Мироненко. Причем это распространенная практика — чаще всего необходимые суммы не выплачивают наличными, а перечисляют на текущий счет больницы.

Всего за время работы учреждения в режиме временного администрирования таким вкладчикам было выплачено около 4 миллионов гривен.

«Надра»

Банк в первую очередь возвращает депозиты вкладчикам, обратившимся с просьбой вернуть деньги в связи с тяжелыми формами заболеваний, а также на лечение родственников — детей, лиц преклонного возраста в аналогичных случаях, в связи с тяжелыми случаями внезапного увечья, представляющими угрозу жизни и здоровью. Во всех таких случаях требуется документальное подтверждение со стороны медицинских учреждений, а также заявление на имя временного администратора.

Так, с 23 февраля по 17 апреля 2009 года комитет по рассмотрению жалоб граждан банка «Надра» определил к выплате около 5,15 миллиона гривен, свыше 277 тысяч долларов и более 107 тысяч евро вкладчикам, остро нуждающимся в денежных средствах.

С 21 апреля финучреждение также начало выплату процентов по депозитам, сумма которых не превышает в эквиваленте 20 тысяч долларов, всем клиентам без исключения.

Родовид Банк

Прежде всего тут возвращают средства вкладчикам, которым деньги необходимы на операцию, экстренное лечение, тем, кто попал в ДТП, а также собственникам депозитов, у которых погибли или умерли родственники. Для получения денег необходимо подать заявление на имя временного администратора и подтверждающие документы.

В пресс-службе сообщают, что заявления отправлять на головной офис необязательно, в каждом отделении есть специалист, который работает с вкладчиками, попавшими в форс-мажорные обстоятельства. «За последний месяц таким вкладчикам банк выплатил 5 миллионов гривен», — говорит временный администратор Родовид Банка Виктор Кравец.

Укрпромбанк

В учреждении обещают выплатить депозит вкладчикам, которые попали в форс-мажорные обстоятельства, представляющие угрозу жизни. Для этого так же, как в банках «Надра» и «Киев», необходимо подать заявление и подтверждающие документы из медицинских учреждений о необходимости лечения на определенную сумму. Вклад либо выплачивается наличными, либо перечисляется на текущий счет больницы.

Общая сумма выполненных обязательств перед физическими лицами-вкладчиками за счет выплат по форс-мажорным обстоятельствам и продажи залогового имущества составила 274,2 миллиона гривен.

Кроме того, cо времени работы временного администратора банк выплатил процентов по депозитам в сумме 243,3 миллиона гривен физическим лицам и 9,3 миллиона гривен юридическим лицам. С пенсионных счетов было выплачено 353,3 миллиона гривен.