Газпром оставят у границы Украины

Европарламент одобрил вчера так называемый "Третий энергетический пакет" – план либерализации энергетического рынка Европы. Он полностью согласуется с Брюссельской декларацией о модернизации украинской ГТС, реализация которой может привести к тому, что "Газпрому" придется продавать газ на границе с Украиной, пишет Коммерсантъ-Украина.

Европарламент на вчерашнем заседании в Страсбурге абсолютным большинством одобрил во втором чтении предложенный Еврокомиссией "Третий энергетический пакет". Теперь, чтобы правила вступили в силу, необходимо, чтобы их одобрил Совет министров ЕС. По информации источника Ъ в Еврокомиссии, вероятность этого достаточно велика – в этом случае одобрения в третьем чтении уже не понадобится.

"Третий пакет", предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, предполагает, что компании–продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен. Инициаторами требований были небольшие компании-трейдеры, заявлявшие, что крупные энергоконцерны препятствуют их доступу к распределительным сетям. Тогда европейские антимонопольные органы потребовали от немецких энергокомпаний RWE и E.ON продать свои распределительные сети. Но Париж и Берлин выступили категорически против, и остальные страны ЕС согласились на компромисс – сети и трейдерские структуры могут оставаться в собственности одного владельца, но под наблюдением независимого регулятора.

Принятый вчера документ описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Каждой из стран ЕС предоставляется на выбор одна из трех схем. Первый вариант предполагает принудительное разделение собственности вертикально интегрированных холдингов: энергетические компании должны продать свои транспортные сети независимому оператору и не смогут иметь в нем контрольного пакета. Второй вариант позволяет добывающим компаниям оставаться владельцем транспортных сетей. Однако управлением сетью в этом случае должен заниматься специально созданный "независимый оператор системы". Третий вариант также предполагает сохранение вертикально интегрированных корпораций, но их деятельность будет контролировать специальный "наблюдательный орган". На внедрение этих правил европейским странам предоставляется 3,5 года.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС. В "Третьем пакете" отмечается, что власти каждой из европейских стран могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не отвечает требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС. Планируемую в ЕС либерализацию в российском "Газпроме" всегда описывали чуть ли не как катастрофу – зампред правления компании Александр Медведев не раз говорил, что она разрушит действующую схему поставок. Вчера в "Газпроме" от комментариев отказались.

Очевидно, что первым местом, где будет на практике опробована новая европейская система, станет Украина. Брюссельская декларация о модернизации украинской ГТС, подписанная премьером Юлией Тимошенко и главой Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу, полностью отвечает духу и букве "Третьего пакета". Если ГТС будет передана под управление одному из европейских национальных операторов, возможность для чего предусмотрена в соглашении, "Газпрому" придется продавать весь газ на границе России с Украиной и далее контролировать его движение он уже не сможет. "Но, что бы ни решил Европарламент или Украина, главный вопрос – что будет делать Россия,– отмечает советник премьера по энергетическим вопросам Александр Гудыма.– Сейчас альтернативного `Газпрому` поставщика газа у Европы нет".