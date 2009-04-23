Нафтогаз не видит проблем с расчетами за газ

"Нафтогаз Украины" не видит проблем с расчетами за использованный в апреле 2009 г. российский газ. Об этом РосБизнесКонсалтингу сообщил заместитель председателя правления Юрий Колбушкин. "Проблем не будет, у нас еще есть время", - сказал он.

Ю.Колбушкин отметил, что один из актуальных вопросов для "Нефтегаза Украины" - финансирование закачки газа в подземные хранилища для следующего отопительного сезона. "Переговоры продолжаются в разных форматах", - сказал он, не исключив, что эта тема может подниматься на ближайшей встрече премьеров Украины и РФ.

По его словам, в 2009 г. сумма обязательств компании по кредитам, включая проценты и основные платежи, составляет около 800 млн долл. Проблем с обслуживанием этих займов нет, но компания готова перекредитоваться, если какой-либо банк предложит лучшие условия, отметил Ю.Колбушкин.