Где в Киеве можно будет «столкнуться» с Аллой Пугачевой (планы звезды)

Киев, кажется, станет единственным городом, который увидит шоу «Сны о любви» Аллы Пугачевой в том же виде, в котором его показали в Кремле. Остальные площадки в городах, которые планирует посетить Пугачева с концертами, для столь масштабных декораций не подходят. И то даже огромную сцену столичного Дворца спорта пришлось расширить до 24 метров и вывести 12-метровый помост в зал.

В целом в столице Украины Пугачева пробудет больше трех суток – кроме концерта, у нее запланирована большая программа, пишет Комсомольская правда в Украине.

По неофициальной информации, звезда собирается посетить Киево-Печерскую лавру, в которой якобы она в свое время получила развенчание после развода с Филиппом Киркоровым, - певица хочет навестить свое деревце: пять лет назад на территории Лавры она посадила клен.

Также Алла Борисовна изъявила желание побывать в Музее Булгакова на Андреевском спуске. А 24 апреля звезда поучаствует в закрытой вечеринке, приуроченной к запуску «Радио Алла» в Украине.

Мероприятие собираются посетить многие украинские звезды и политики. А вот Верка Сердючка прийти на праздник не сможет из-за плотного рабочего графика, сообщает издание.

Поговаривают, что не обойдет своим вниманием визит звезды и президент Виктор Ющенко, который 15 апреля поздравил ее с днем рождения. На выступление Пугачевой в Киеве прибудет Николай Басков.

Кстати, ажиотаж среди VIPов настолько велик, что места на концерте выкупаются целыми рядами. Например, по слухам, целый ряд в VIP-партере выкупил один политик, имеющий отношение к столичной мэрии.

По данным издания, самые демократичные по цене билеты (200, 300, 350 грн.) на Пугачеву были раскуплены еще в первую неделю продаж. Сейчас «дешевых» билетов уже нет. Остались по 500 гривен (совсем немного) и чуть больше самых дорогих – по 3500 грн.