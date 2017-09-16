С острова Мартиника из-за урагана "Ирма" эвакуировали шестерых украинцев

С острова Мартиника в Карибском море из-за урагана "Ирма" эвакуировали шестерых украинцев. Об этом в "Твиттере" сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

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Как сообщал УНИАН, посольства Украины в США, Нидерландах, Кубе, Франции и консульские учреждения в США взаимодействуют с кризисными центрами этих стран в круглосуточном режиме для получения информации об украинцах, которые могут находиться на территориях, где бушевала "Ирма".

Ураган «Ирма» набрал мощности на Карибах 5 сентября. Всего в результате урагана в странах Карибского бассейна и на юго-востоке США погибли более 80 человек.