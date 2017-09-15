В Днепропетровской области 15-17 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность

По данным Днепропетровского центра по гидрометеорологии, 15-17 сентября по Днепропетровской области наблюдается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом сообщает ГСЧС области.

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"Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области призывает граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, под Киевом произошел пожар на свалке.