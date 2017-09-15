"Директор моды" в Instagram засветилась в костюме украинского дизайнера (фото)

16:35, 15 сентября 2017
Общество
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Для модного события Ева Чен выбрала трикотажный оранжевый костюм из коллекции FW’17/18.

fw-daily.com

Ева Чен, глава сотрудничества Instagram с модными брендами, пришла на один из показов Недели моды в Нью-Йорке в костюме от украинского дизайнера Ксении Шнайдер. Об этом сообщает Fashion Week Daily.

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Для модного события Ева Чен выбрала трикотажный оранжевый костюм из коллекции FW’17/18. Фотографиями и видео в наряде директор моды делилась в своем Instagram.

Fashion week kisses with @chiaraferragni at @michaelkors

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Теги: #Ева Чен украинский дизайнер Instagram неделя моды