"Директор моды" в Instagram засветилась в костюме украинского дизайнера (фото)

Ева Чен, глава сотрудничества Instagram с модными брендами, пришла на один из показов Недели моды в Нью-Йорке в костюме от украинского дизайнера Ксении Шнайдер. Об этом сообщает Fashion Week Daily.

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Для модного события Ева Чен выбрала трикотажный оранжевый костюм из коллекции FW’17/18. Фотографиями и видео в наряде директор моды делилась в своем Instagram.