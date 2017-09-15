"Директор моды" в Instagram засветилась в костюме украинского дизайнера (фото)
16:35, 15 сентября 2017Общество
3 0
Для модного события Ева Чен выбрала трикотажный оранжевый костюм из коллекции FW’17/18.
Ева Чен / fw-daily.com
Ева Чен, глава сотрудничества Instagram с модными брендами, пришла на один из показов Недели моды в Нью-Йорке в костюме от украинского дизайнера Ксении Шнайдер. Об этом сообщает Fashion Week Daily.
Читайте такжеДизайнер показала "современную реальность Украины" на неделе моды в Нью-Йорке (фото)
Для модного события Ева Чен выбрала трикотажный оранжевый костюм из коллекции FW’17/18. Фотографиями и видео в наряде директор моды делилась в своем Instagram.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter