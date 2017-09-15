Кличко проверил работу нового оборудования на ТЭЦ №6, которое значительно экономит энергоносители

Мэр Киева Виталий Кличко проверил работу нового оборудования-экономайзера на ТЭЦ № 6, котоорое значительно экономит энергоносители.

Он отметил, что вопрос модернизации теплоэнергетического комплекса для города является приоритетом.

«Не секрет, что украинцы потребляют энергоносителей в пять раз больше европейцев. Однако, несмотря на рост цен на энергоносители, актуальным является вопрос модернизации оборудования теплоэнергетического комплекса», - сказал Виталий Кличко.

В частности, добавил он, речь идет об установке оборудования, что позволяет экономить большие объемы энергоносителей и способствовать тому, чтобы сдержать рост тарифа на тепло для людей.

«Сегодня мы находимся на ТЭЦ № 6, которая обеспечивает тепловой и электрической энергией потребителей Оболонского, Деснянского, Днепровского, Подольского, Шевченковского районов Киева. Здесь завершен первый этап установления инновационного оборудования - экономайзера», - сказал мэр Киева.

В частности, экономайзер - литовского производства, и сегодня в Украине подобного по мощности и качеству оборудования нет. По словам Виталия Кличко, новый экономайзер позволит значительно повысить эффективность работы существующего оборудования и получить дополнительно 10% тепловой энергии. В частности, добавил он, экономия природного газа составит более 10 млн кубометров в год.

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«Например, примерно двадцать 16-этажек могут отапливаться в течение года за счет этой экономии», - сказал Виталий Кличко.

Кроме того, добавил Киевский городской председатель, благодаря этому оборудованию значительно сократятся объемы выбросов в атмосферу.

Проект будет реализовываться в два этапа: первый уже завершен, а второй будет завершено в первом квартале 2018 года. Общая стоимость проекта составит 117 млн ​​грн и будет выполняться за счет инвестиционной программы ОАО «Киевэнерго». По словам Виталия Кличко, срок окупаемости оборудования - два года.

Мэр Киева также отметил, что сегодня город готов к отопительному сезону на 95 процентов.

«Я убежден, что заблаговременно до начала отопительного сезона мы будем готовы на все 100 процентов. Уголь закуплено. Его хватит на весь отопительный сезон. Я убежден, что никаких чрезвычайных ситуаций не будет, и в киевских домах будет тепло», - подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщал УНИАН, Кабмин не будет повышать цену на газ для населения в этом отопительном сезоне.