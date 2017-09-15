На "Новой волне" в Сочи объявили победителей, украинец не разделит 7 миллионов рублей
Победители разделили между собой фонд в 7 млн рублей. "Новая волна" проходила с 8-го по 14 сентября в Сочи.
В Сочи победителями международного песенного конкурса "Новая волна 2017" назвали участников из Узбекистана, Армении и Молдовы: Сардор Милано, группу DoReDos и Эрну Мир. Об этом сообщается на сайте конкурса.
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Второе место отдали армянке Сюзанне Мелконян, третье – участнице из Вьетнама Lilu.
Победители разделили между собой фонд в 7 млн рублей (3,1 млн гривень по текущему курсу)
Представитель Украины ISAAC (Артем Иванов) занял седьмое место.
"Новая волна" проходила с 8-го по 14 сентября в Сочи.
Конкурс проводился в Сочи третий год подряд, раньше его проводили в Юрмале. Композитор Игорь Крутой перенес фестиваль в Россию в связи с запретом въезда в Латвию российским исполнителям Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову, которые поддержали агрессию РФ в Украине.