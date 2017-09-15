Организация пыток задержанных: чиновнику пенитенциарной службы объявили о подозрении

13:13, 15 сентября 2017
Общество
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Подозрении в организации пыток заключенных объявили руководителю Южного управления по исполнению уголовных наказаний .

В.а. начальника управления Анатолий Ковтун / фото facebook.com/LlutsenkoYuri

Исполняющему обязанности начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции 14 сентября сообщено о подозрении в организации пыток арестантов.

Об этом сегодня сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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«Критическая ситуация в Одесском СИЗО, где подсудимым была убита работница учреждения, а руководство пенитенциарной службы организовало массовое избиение удерживаемых, что стало последней каплей», - отметил Луценко.

Согласно информации на сайте Южного управления по исполнению уголовных наказаний, и.о. начальника управления является Анатолий Ковтун.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины проводит служебное расследование в связи с заявлениями об избиении заключенных Одесского СИЗО после убийства женщины-инспектора. В частности, проводится проверка в отношении сотрудников СИЗО, которые принимали участие в обысках, во время которых 18 августа якобы были избиты арестанты.

17 августа в Одесском СИЗО 39-летний арестант убил и расчленил сотрудницу изолятора. Арестант, подозреваемый в совершении преступления, практически бесконтрольно проживал не в камере, а в хозяйственном блоке, куда заманил жертву.

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Теги: #Минюст#одесское СИЗО#СИЗО №21#пытки задержаных