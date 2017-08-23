Луценко после убийства в Одесском СИЗО инициирует реформирование пенитенциарной службы

Генеральный прокурор Юрий Луценко после событий в Одесском следственном изоляторе намерен инициировать вопрос о кардинальном реформировании пенитенциарной службы. Как сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, об этом он сказал во время рабочей поездки в Запорожье, комментируя инциденты в Одесском СИЗО, вызвавшие широкий общественный резонанс.

Луценко отметил, что в последнее время пенитенциарное законодательство было значительно либерализовано и гуманизировано. «Но, к сожалению, то, что произошло в Одесском следственном изоляторе, говорит о полном пренебрежении законом со стороны руководства данного заведения», - сказал он.

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Генпрокурор отметил, что вызывает шок тот факт, что приговоренный к пожизненному сроку заключения за убийство был расконвоирован и, днями не заходя в свою камеру, свободно передвигался по территории СИЗО.

Также Луценко прокомментировал применение физической силы к заключенным: «Без соответствующего приказа, являющегося, в соответствии с законодательством, обязательным, без согласования с прокуратурой задействование спецназа для массового, без разбора, избиения является и незаконным, и просто шокирующим».

Генпрокурор сообщил, что будет инициировать вопрос не только о персональной ответственности руководителя спецназа и руководителя СИЗО, но и о судьбе всей пенитенциарной службы. «Работа там низкооплачиваемая, а сама служба коррумпированная, пренебрегающая законами и неэффективная. Мы должны, и я говорил об этом с премьер-министром, кардинально реформировать пенитенциарную службу - это означает большую зарплату, новый персонал и новое руководство. Я убежден, что бизнес, который крутится вокруг СИЗО, не должен приводить к убийствам и избиению людей в этих государственных учреждениях», - отметил Луценко.

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Как сообщал УНИАН, 17 августа в Одессе на территории СИЗО арестованный убил работницу изолятора и расчленил ее тело. 39-летний злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 (умышленное убийство) УК. В момент совершения убийства инспектора изолятора он был под следствием в связи с совершением разбойного нападения (ст. 187 УК).

Полиция по факту убийства начала расследование по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, в результате чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины), пыток и др.

По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, подозреваемый в совершении убийства и расчленения женщины-инспектора практически бесконтрольно проживал не в камере, а в хозяйственном блоке, куда заманил жертву.

Начальник СИЗО отстранен от исполнения служебных обязанностей.

22 августа пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в Facebook, что прокуратура Одесской области выявила факты бесчеловечного обращения с задержанными в Одесском СИЗО и начала расследование по факту превышения служебных полномочий его сотрудниками. «Прокуратура Одесской области расследует факты служебной халатности сотрудников Одесского СИЗО, из-за чего стало возможным совершение жестокого убийства арестантом работницы заведения», - сообщила она.