"Жди меня": после 20 лет в эфире на российском телеканале со скандалом закрыли популярное ток-шоу

Руководство Первого канала закрыло программу "Жди меня". Причиной завершения проекта стал конфликт с телекомпанией ВИD. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники на канале.

Сообщается, что время контракта истекло и стороны не смогли договориться с новой кандидатурой ведущего программы.

Александра Галибина, который в последнее время вел ток-шоу, уволили без согласования с Первым каналом, а вместо него предложили Сергея Жигунова или Андрея Соколова.

Однако на Первом канале выступили против такого решения и закрыли программу полностью.

"Конфликт производителя и телеканала был спровоцирован творческими разногласиями по поводу кандидатуры ведущего программы", — уточнил другой источник.

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"Жди меня" - программа, которая посвящена поиску пропавших и потерявших друг друга людей. Она выходит на российском телевидении с 1998 года.

Передачу в разные годы вели Игорь Кваша, Михаил Ефремов, Мария Шукшина, Александр Домогаров, Чулпан Хаматова, Сергей Никоненко, Егор Бероев, Ксения Алферова.

Напомним, в начале августа бессменный ведущий ток-шоу "Пусть говорят" Андрей Малахов покинул Первый канал и перешел на телеканал "Россия-1", где ведет программу "Прямой эфир".