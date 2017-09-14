В Херсонском горсовете пожаловались на рэкет со стороны полиции - требуют воровать из бюджета и делиться 3%

Исполняющая обязанности управляющего делами Херсонского городского совета обвинила руководителя Управления защиты экономики области в том, что он предложил "дерибанить" городской бюджет вместе. Об этом она написала на своей странице в Facebook Екатерина Гандзюк.

Она пишет, что с 30% предположительно украденного руководитель Управления защиты экономики области Артем Антощук себе скромно хочет 3%.

"Уже через третьего человека нам с первым заместителем городского головы Игорь Козаков передают предложения от Артема. Заключаются они в следующем. Для Управления защиты экономики аксиоматично, что городская власть ворует бюджетные деньги в количестве 30% из всего. По версии Артема они распределяются между нами пропорционально. Но вы не думайте, что Артема волнует безобразие в виде вероятного хищения средств. Артем настойчиво просит свои 3%. Артем достал уже их просить", - пишет Гандзюк.

Также она отметила, он грозится затаскать по допросах в левых делах всех, кто не платит "дань".

Читайте такжеTransparency International назвала Януковича символом №1 топ-коррупции в мире

"Меня допрашивали относительно того, почему я работаю вопреки решению плєнуму ВЦСПС, ведь это коррупция. Дело уголовное. За плєнум совєцкіх профсоюзов. Потому что не чтіть плєнум - это коррупция. Есть уголовное дело за то, что возле Главпочтамта положили плитку прямо на старый асфальт, а может он кому-то понадобился, чего его не сняли, прям на него положили, совсем охр*нели. Есть уголовные дела о пропавших фундаментных блоках школы, которые, собственно, стали фундаментом", - рассказывает женщина.

Кроме "всей правды" и обвинений Гандзюк решила рассказать и о своих доходах и имуществе. Это тем более актуально, что в последнее время ходят слухи о новом авто то самой управляющей делами, то ее спутника. Свое благосостояние Екатерина Викторовна сравнила с информацией о состоянии ее оппонента.

Напоследок она дала ответ на предложения и обвинения, которые, по ее словам, звучали от противоположной стороны.