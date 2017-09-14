В Одессе перед Генконсульством РФ протестовали против осуждения Чийгоза

Сегодня вечером в Одессе активисты пикетировали Генконсульство РФ в знак протеста против осуждения заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Как передает корреспондент УНИАН, в курортном районе города, на Гагаринском плато, где располагается комплекс зданий, занимаемых диппредставительством России, собралось несколько десятков активистов. Они держали фотопортреты Чийгоза и флаги крымских татар.

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Участники акции заявили, что таким образом выражают свою поддержку и солидарность с крымскотатарским народом, жителями Крыма, которые борются за единство Украины. По их словам, осуждение Чийгоза – месть за противодействие оккупации крымских татар.

Как сообщал УНИАН, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты.

Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков на территории аннексированного Крыма.

11 сентября 2017 так называемый «Верховный суд» оккупированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам лишения свободы.

12 сентября адвокат Чийгоза Николай Полозов заявил, что подал две апелляционные жалобы и требует отменить приговор нелегитимного суда, вынесенный его подзащитному. Защита после рассмотрения апелляции Верховным судом РФ на этот приговор намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.