ЕС призвал немедленно освободить Чийгоза и всех незаконно задержанных украинцев

В Европейском Союзе призвали немедленно освободить замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза и всех незаконно задержанных в Крыму и России украинцев.

Об этом говорится в заявлении представителя Внешней дипломатической службы ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Сегодня так называемый "Верховный Суд" Симферополя приговорил заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза к восьми годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков" в феврале 2014 года. Европейский Союз все время наблюдал за делом господина Чийгоза и настаивал на его освобождении, и этот призыв мы повторяем сегодня", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что запрет деятельности Меджлиса, который является органом самоуправления крымских татар, и преследование его лидеров являются "серьезными и неприемлемыми нарушениями их прав".

"Мы ожидаем, что обвинения против еще одного заместителя председателя Меджлиса, мистера Ильми Умерова, будут немедленно сняты, и подтверждаем нашу давнюю позицию немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины на Крымском полуострове и в Российской Федерации", - подчеркнул спикер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, так называемый "верховный суд Крыма" приговорил Чийгоза к 8 годам лишения свободы. Адвокат Николай Полозов заявил, что обжалует приговор.

Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты.

Оккупационная власть обвинила Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что будет поднимать вопрос осуждения заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза в Совете Европы.

Защита после рассмотрения апелляции Верховным судом Российской Федерации на этот приговор намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.