Педагогический скандал в Кропивницком: мать мальчика обвинила воспитательницу в избиении ребенка

Никита до сих пор плохо спит и часто вскрикивает по ночам. Мама говорит, что это происходит с сыном после того, как воспитательница наказала его за непослушание.

Читайте такжеВ Черновцах трое детей сбежали из детсада и разгуливали по улицеКогда мать увидела у ребенка царапины и синяки, вызвала полицию. Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам у Никиты определили легкие телесные повреждения: разорванная слизистая во рту и поцарапанное тело.

В репортаже ТСН ребенок рассказывает, что воспитательница засунула ему в рот кепку, а затем лопатку с песком.

Забирая ребенка из садика, мама заметила ссадины на лице малыша и сразу обратилась к заведующей - та сказала что дети подрались.

Уже дома женщина увидела, что спина сына в синяках и царапинах. Мать показывает застиранную футболку ребенка и подчеркивает, что на шортах кровь не увидели.

В свою очередь педагоги свою вину отрицают, но расследование назначили. Комментировать ситуацию они отказываются, ссылаясь на это расследование. Тем временем, воспитательница до сих пор работает с детьми.

Полиция уже начала свое расследование, в рамках которого допросят работников садика и детей, конечно, с разрешения родителей.

Однако даже если вина воспитательницы будет доказана, ей грозит только штраф.