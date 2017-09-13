Соцсети троллят новый iPhone Х: "Мы заслужили не полеты на Марс, а говорящую 3D-каку"

Пользователи соцсетей продолжают обсуждать презентацию Apple и высмеивать новый iPhone Х. В основном, людей смущает цена и веселят новые функции айфона.

Мы сделали айфон стеклянным, чтоб вы прописались в сервисных центрах и работали только на замену задней крышки #AppleEvent — Алёна Матросова (@allmatrosova) 12 сентября 2017 г.

iPhone X, который узнает лицо хозяина не для нас, т.к. после пьянки даже я себя в зеркале не узнаю.#AppleEvent — Серый Кардинал (@slevo4kin) 12 сентября 2017 г.

Че, как там iPhoneX, а? Вместо чего-то революционного я буду смотреть как панда повторяет мое негодующее лицо. #AppleEvent#iPhone8pic.twitter.com/nBv08Sr1kP — Denis Skibitskiy (@DenisSkibitskiy) 12 сентября 2017 г.

В 2017 году мы заслужили не полеты на Марс или лекарство от рака, а говорящую 3D-какашку #AppleEventpic.twitter.com/JQrS3txB4C — Александр Сычев (@sychevbrain89) 12 сентября 2017 г.

Илья хотел выбросить пакет из "Ашана", на что я ему возразил. Куда же он положит iPhone 8, когда его купит? Илья пакет оставил. #AppleEvent — Дуккха (@PublicDukkha) September 12, 2017

Задолбали уже со своими Айфонами

Они уже везде#AppleEventpic.twitter.com/mx1CxwugPC — Ира Пономаренко (@konfettka1803) September 12, 2017

#AppleEvent

Подскажите где достать деньги на вещи типа iPhoneX, билет в Корею и тд...pic.twitter.com/ArPEMijHAQ — ｙｏｕｒ ｄｒｅａｍ (@NastyaNamy) September 12, 2017

спасибо пацанам из Купертино, наконец-то твоя возлюбленная поместится в экран нового смартфона #AppleEvent#ПоясниЗаТренд — Хунь Сунь Давынь (@KhunSunDavun) September 12, 2017

Сейчас бы отдать 90к за анимирированную какаху.#AppleEvent — Tima Atmurzaev (@TimaAtmurzaev) September 12, 2017

Остаётся пережить тонну шуточек, что Арья Старк теперь может разблокировать любой айфон в Вестеросе с помощью FaceID.#appleevent — Романова (@amor_araz) September 13, 2017

1865: в будущем мы будем летать на автомобилях .

2017:#AppleEventpic.twitter.com/bidW4IQcx5 — GOLDER (@dontletmedoit) September 13, 2017

Напомним, Apple 12 сентября провела презентацию, на которой показала новое поколение iPhone и следующее обновление iOS под номером 11. Среди главных новинок компании - юбилейный новый iPhone X. Его цена в США, как и прогнозировали, от 999 долларов.

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Также Apple представила новые смартфоны линейки iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Не забыли в компании и о линейке своих часов. Так, Apple Watch Series 3 имеют две версии. Их также оснастили возможностью мобильной связи. Кроме того, была представлена новая версия телеприставки Apple TV 4K, которая теперь поддерживает HDR-формат.