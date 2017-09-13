Соцсети троллят новый iPhone Х: "Мы заслужили не полеты на Марс, а говорящую 3D-каку"

15:29, 13 сентября 2017
Общество
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Весь мир обсуждает прошедшую 12 сентября презентацию Apple и юбилейный iPhone Х.

Его цена в США, как и прогнозировали, от 999 долларов / twitter.com

Пользователи соцсетей продолжают обсуждать презентацию Apple и высмеивать новый iPhone Х. В основном, людей смущает цена и веселят новые функции айфона.

Напомним, Apple 12 сентября провела презентацию, на которой показала новое поколение iPhone и следующее обновление iOS под номером 11. Среди главных новинок компании - юбилейный новый iPhone X. Его цена в США, как и прогнозировали, от 999 долларов.

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Также Apple представила новые смартфоны линейки iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Не забыли в компании и о линейке своих часов. Так, Apple Watch Series 3 имеют две версии. Их также оснастили возможностью мобильной связи. Кроме того, была представлена новая версия телеприставки Apple TV 4K, которая теперь поддерживает HDR-формат.

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Новость в сюжете: Презентация новых iPhone
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