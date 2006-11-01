Ющенко наложит вето на бюджет-2007, если...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов наложить вето на государственный бюджет на 2007 год, если им будут меняться налоговые законы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с активом и представителями деловых кругов Харьковской области.

«Президент не будет подписывать закон о бюджете, если вследствие данного закона будут меняться законы фискальные», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что такие изменения должны быть выписаны в отдельном законе.